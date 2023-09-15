شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. بريطانيا تصنف «فاغنر» منظمة إرهابية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن- رويترز

صنّفت بريطانيا رسمياً، الجمعة، مجموعة «فاغنر» العسكرية الروسية الخاصة منظمة إرهابية، وذلك بعد إعلانها عن التحرك في الأسبوع الماضي، ما يجرّم الانضمام إلى «فاغنر» أو تأييدها.

وقتل يفغيني بريغوجين، قائد «فاغنر» الشهر الماضي، والذي سطع نجمه من خلال نجاحات المجموعة في إفريقيا ودورها في المعارك الميدانية أثناء الحرب في أوكرانيا.

تأسست «فاغنر» عام 2014 وبدأت بحوالي ألف مقاتل، تزايد عددهم مع الوقت ووصل إلى 20 ألفاً. وشنت قوات «فاغنر» حركة تمرد في منتصف عام 2023 ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقواته، بدأت بالسيطرة على مقار الجيش الروسي جنوب روسيا، إلا أن وساطة بين الجانبين بقيادة بيلاروسيا أنهت التمرد وأعطت المجموعة ضمانات أمنية.

وتوصف «فاغنر» بأنها شركة عسكرية خاصة، ويصنفها البعض مجموعة عسكرية شبه رسمية، إلا صحيفة «نيويورك تايمز» صنفتها بأنها وحدة عسكرية لها استقلاليتها وتتبع وزارة الدفاع الروسية. وسميت باسم «فاغنر» نسبة إلى مؤسسها الذي كان يحمل الاسم السري «فاغنر»، ويقال إن مؤسسها أطلق عليها اسم فاغنر نسبة للموسيقار الألماني ريتشارد فاغنر.