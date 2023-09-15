انت الان تتابع خبر ليبيا.. إحصائية بعدد النازحين جراء العاصفة "دانيال" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المنظمة على موقعها على الإنترنت: "أكثر من 5000 شخص في عداد القتلى، وتم تسجيل إجمالي 3922 وفاة في المستشفيات، وفقا لمصادر منظمة الصحة العالمية".

وقال مسؤول المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة مارتن جريفيث اليوم الجمعة إن "ليبيا بحاجة إلى معدات للعثور على الأشخاص المحاصرين في الوحل والمباني المتضررة بعد السيول والفيضانات التي أودت بحياة الآلاف، كما تحتاج إلى رعاية صحية أولية لمنع تفشي الكوليرا بين الناجين".



وأضاف جريفيث في إحاطة للأمم المتحدة في جنيف: "المجالات ذات الأولوية هي المأوى والغذاء والرعاية الطبية الأولية الأساسية بسبب القلق من الكوليرا، والقلق من نقص المياه النظيفة".

وذكر أن "مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أرسل فريق تنسيق لمواجهة الكوارث يضم 15 شخصاً تم نقلهم من المغرب الذي تعرض لزلزال الأسبوع الماضي".

وطمست الفيضانات مساء الأحد مساحات شاسعة من مدينة درنة، وهي مركز الدمار وتقع في شرق البلاد، إذ أدت إلى انهيار مبان بأكملها والعائلات نائمة بداخلها.

وقال جريفيث إن اقتراح رئيس بلدية درنة إنشاء ممر بحري لتوصيل المساعدات قد يكون خيارا قابلا للتطبيق لأن المدينة تطل على البحر المتوسط.

وأردف قائلا "ستواصلون القدوم من البر، ستجدون الأشخاص الذين يفرون باتجاه الجنوب... من درنة إلى المساعدات، بعيدا عن المدن، وبالتالي عليكم دعمهم أيضا".

وتابع "لكن من المؤكد أن إضافة الخيار البحري أمر منطقي تماما".

