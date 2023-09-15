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النفط يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية جديدة

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بغداد - ياسين صفوان - ومددت ، ومعها روسيا هذا الشهر، خفضا إجماليا بمقدار 1.3 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام، مما أدى إلى تسريع السحب من المخزونات العالمية.

ودفعت المخاوف بشأن الإمدادات خام برنت والخام الأميركي إلى أعلى مستوياتهما منذ نوفمبر.


وبحلول الساعة 12:45 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام برنت 7 سنتات إلى 93.77 دولار للبرميل، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 14 سنتا إلى 90.30 دولار.

وارتفع الخامان حوالي أربعة بالمئة خلال الأسبوع.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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