شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا يوجه تحذير ناري لهالاند قبل مواجهة وست هام والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بتوجيه تحذير لمهاجم الفريق إيرلينج هالاند، قبل مواجهة وست هام.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة نظيره وست هام، غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي.

وتحدث جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي: أنا أتحسن، بعد ثلاثة أسابيع من الجراحة، خطوة بخطوة كل أسبوع سيكون أفضل.

وتابع عن متابعة فريقه عن بُعد: يحدث عادة عند إجراء عملية جراحية، كان الأمر على ما يرام، خوانما واللاعبون يستجيبون بشكل جيد حقًا.

وأشار عن تجديد عقد كايل ووكر: من المهم حقًا أن يقوم ناثان آكي وبرناردو سيلفا وريكو لويس وسكوت كارسون بتمديد عقودهم، كايل لاعبمهم بالنسبة لنا، في النهاية يقرر البقاء، مع زوجته وعائلته، الأمر مهم حقًا.

وعن احتمالية أن يكون ووكر القائد الجديد: إنه بالفعل أحد القادة، سيتم التصويت في الأيام المقبلة وسيقرر اللاعبون القائد الأول والآخرين.

واستكمل: أنا مع كايل منذ سبع سنوات، ونحن نعرف بعضنا البعض دون أدنى شك، عندما لم يلعب كايل كان الأمر تكتيكيًا، ولم يكن بسببالسلوك السيئ أبدًا، يريد اللعب ويتحدث مع زملائه والنادي ويتخذ القرار.

وواصل: لقد كان دائمًا لاعبًا مهمًا، ونجاحنا يعود إليه، لقد كنت حزينًا حقًا لعدم السماح له باللعب في نهائي دوري أبطال أوروبا، انظر إلىرد فعله منذ ذلك الحين.

وأردف: في المباريات التحضيرية للموسم الجديد، الالتزام، لقد جعلني أدرك مدى أهميته في الملعب، كايل لا يستطيع المغادرة، مهم حقا فيغرفة خلع الملابس، يمكنه أن يخطو خطوة إلى الأمام.

وأكمل عن جدول المباريات المزدحم: أولا لدينا مشاكل الإصابة، نحن نفتقدهم ولكن هذا ما هو عليه، يبدأ الموسم الآن بعد التوقف الدولي الأول، انتهت فترة الانتقالات، الجميع يعرف بالضبط في عشرة أشهر ما سيحدث، الموسم الحقيقي يبدأ الآن، هناك الكثير من المسابقات.