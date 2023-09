شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تتساءل: أين وزير دفاع الصين؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - (أ ف ب)

تعتقد الحكومة الأمريكية، أن وزير الدفاع الصيني لي شانغفو يخضع لتحقيق من جانب بكين، وأُعفي من مهامه، وفق تقرير في صحيفة فاينانشيال تايمز نقلاً عن مسؤولين أمريكيين,

وجاء التقرير بعد وقت قصير على تصريحات للسفير الأمريكي في اليابان رام إيمانويل على منصات التواصل الاجتماعي، قال فيها إن لي «لم يُشاهد ولم يسمع منه أحد منذ ثلاثة أسابيع»، متسائلاً عن أسباب الاختفاء. وأضاف أن الوزير قد يكون قيد الإقامة الجبرية.

ويعد هذا مؤشراً جديداً على بلبلة محتملة في بكين، بعد اختفاء وزير الخارجية الصيني تشين غانغ دون تفسير، وإزاحته من منصبه في يوليو/تموز.

وأجرت الصين في يوليو/تموز أيضاً تغييرات على قيادة «القوة الصاروخية» الوحدة العسكرية التي تشرف على ترسانتها النووية. ولم يُشاهد قائدها السابق لي يوتشاو علناً لأسابيع قبل التغيير، فيما لم تقدم وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا) أي تفسير لإزاحته.

ورداً على سؤال لوكالة فرانس برس حول ما إذا كان لي شانغفو يخضع لتحقيق قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، إنها «ليست على علم بالوضع الذي تثيرونه».

وذكرت الصحيفة أن ثلاثة مسؤولين أمريكيين وشخصين آخرين مطلعين على معلومات استخبارات، قالوا إن الولايات المتحدة توصلت إلى أن لي شانغفو أُعفي من مهامه الوزارية.

ولم توضح إدارة الرئيس جو بايدن الأسباب التي أوصلتها لذلك الاستنتاج. ولم يتحدث البيت الأبيض علناً عن المسألة.

وكان لي قد سافر إلى روسيا في أغسطس/آب لحضور مؤتمر أمني قرب موسكو في 15أغسطس/آب. وبعد يومين نشرت حكومة بيلاروسيا صوراً من لقائه بالرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو في مينسك.

وقد رفض لي الاجتماع بنظرائه الأمريكيين، قبل أن ترفع واشنطن العقوبات التي فرضها عليه الرئيس السابق دونالد ترامب على خلفية شرائه تكنولوجيا عسكرية روسية.

ودفع غياب شخصية رسمية صينية بارزة عن الشأن العام، السفير إيمانويل الذي لا يخفي انتقاده للرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى إثارة التكهنات بشأن المسألة في السابع من سبتمبر/أيلول ثم بعد أسبوع.

وكتب إيمانويل الأسبوع الماضي على منصة إكس: «أصبحت التشكيلة الوزارية للرئيس شي الآن أشبه برواية أغاثا كريستي، ثم لم يبق أحد.. (And Then There Were None). أولاً، اختفى وزير الخارجية تشين غانغ، ثم قادة القوة الصاروخية، والآن لم يظهر وزير الدفاع لي شانغفو علناً منذ أسبوعين».

وتأتي تصريحاته وسط توترات تجارية وجيوسياسية بين واشنطن وبكين.