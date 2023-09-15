الجيش الأوكراني: روسيا تنشر قوات إضافية في اتجاه زابوريجيا وخيرسون

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قالت رئيسة المركز الصحفي المشترك لقيادة العمليات الجنوبية في الجيش الأوكراني ناتاليا هومينيوك، اليوم /الجمعة/ إن روسيا تنشر قوات إضافية في اتجاه زابوريجيا وخيرسون لوقف تقدم قوات الدفاع الأوكرانية.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن هومينيوك – قولها خلال برنامج تلفزيوني، تعليقًا على الوضع في منطقة خيرسون – “في الوقت الحالي، لا نلاحظ إنشاء مجموعات هجومية حاسمة في منطقة مسؤوليتنا، لكننا نرى مناورات قوية، فهم يحاولون استبدال بعض القوات بأخرى، ويحاولون نقل قدرات إضافية إلى اتجاه زابوريجيا وخيرسون”.

وأوضحت أن الأمر لا يتعلق بفتح القوات لخط المواجهة، بل بإعادة نشر وحدات هجومية أكثر قوة في الاتجاهات الساخنة حيث تتقدم قوات الدفاع فيما تقوم وحدات أخرى من القوات الروسية حاليا بتشكيل خطوط دفاعية في منطقة خيرسون.

وأشارت إلى أنه بعد الانتخابات التي أجراها الروس في أراضينا المحتلة مؤقتًا، فقد شكلوا بالفعل مورد تعبئة للسكان المحليين.

كما ورد، في اليوم السابق، قرر مجلس الدفاع الإقليمي في خيرسون إجلاء العائلات التي لديها أطفال بشكل إلزامي من المستوطنات التي تتعرض للقصف المستمر من قبل روسيا.