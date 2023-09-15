شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق مثير من تين هاج عن أزمة سانشو مع مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام إريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، بالتعليق عن أزمته مع جادون سانشو لاعب الفريق الإنجليزي.

وكان مانشستر يونايتد أعلن أمس، عن تدرب سانشو بصورة منفردة بعيدًا عن الفريق، وذلك كإجراء تدريبي

وتحدث تين هاج خلال المؤتمر الصحفي: النادي طلب مني وضع حدود صارمة، لأنه لم تكن هناك ثقافة جيدة قبل الموسم الماضي، لذلك كان ينبغي وضع معايير جيدة.

وتابع: هذا ما فعلته ومن وظيفتي التحكم في المعايير، لا يرتكب أي شخص خطأً واحدًا أبدًا، إنها عملية كاملة قبل التوصل إلى نتيجة معينة بشأن الحدود الصارمة، هناك هيكل لتجاوز الحدود لذا عليك أن تكون قويًا.

واستكمل: أعتقد أن كل شيء قد قيل.

واختتم: الفريق قوي، في حالة معنوية جيدة ومزاج جيد قبل المباراة (ضد برايتون) غدًا.