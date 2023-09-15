سعر الذهب اليوم يعود للارتفاع بحلول التعاملات المسائية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

عاد سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر للارتفاع بحلول التعاملات المسائية، بعد أن انخفض سعر جرام الذهب في التعاملات الصباحية مقارنة بمستواه بحلول تعاملات مساء أمس.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 10 جنيهات بحلول المساء ليتداول الجرام عند نحو 2195 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1467 جنيها للجرام.

زاد الذهب عيار 18 إلى 1881 جنيها للجرام.

ارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 2195 جنيها للجرام.

زاد سعر الذهب عيار 24 نحو 2508 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

زاد سعر الجنيه الذهب إلى 17560 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1919 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الجمعة، بزيادة 0.45% وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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