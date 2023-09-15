لمنع الكارثة.. قرارات عاجلة بشأن 11 عقارًا في كرموز بالإسكندرية - فيديو وصور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

تشهد منطقة كرموز في دائرة حي غرب الإسكندرية، تحركات عاجلة من قبل الأجهزة التنفيذية لتدارك تداعيات ما حدث في ساعات مبكرة من صباح اليوم الجمعة، عقب انهيار أحد العقارات، ما أصبح يهدد 11 عقارصا مجاورًا.

البداية انهيار عقار

تفاصيل الواقعة بدأت بانهيار عقار مكون من 5 طوابق (أرضي و4 متكرر) في شارع المندرة في نطاق قسم شرطة كرموز.

انتقل قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع البلاغ لفحصه، كما انتقلت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب لمتابعة الموقف ميدانيًا.

المعاينة الأولية بينت أن العقار، الذي انهار حتى سطح الأرض، خالي من السكان، وصادر له قرار هدم منذ حوالي 7 سنوات.

كارثة جديدة تهدد المنازل المجاورة

شهود عيان أكدوا لـ"الخليج 365" أن هناك "كارثة" جديدة لاحت في الأفق عقب انهيار العقار، إذ تسبب في ميل عقار مجاور له مكون من 10 طوابق (أرضي و9 متكرر) بصورة خطيرة.

تحركات عاجلة وخطوات تنفيذية

شرعت الأجهزة المعنية في تنفيذ خطة عاجلة للتعامل مع تداعيات الموقف، إذ جرى فحص تراخيص العقار المائل، وتحديد مدى خطورته على العقارات المجاورة.

تبين أن العقار مخالف ودون ترخيص، وصادر له قرار إزالة حتى سطح الأرض، لكن القرار لم ينفذ حتى لحظة انهيار العقار الأول.

في السياق أخلت الأجهزة المعنية سكان العقار المائل، وهم 5 أسر فقط، مع البدء في هدم العقار المائل، لخطورته الداهمة على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة في محيطه.

وجرى فرض طوق أمني في محيط العقار المائل، وأصدرت الأجهزة المعنية في الحي قرارات عاجلة بالإخلاء المؤقت والعاجل لـ11 عقارًا في محيط العقارين المنهار والمائل، وذلك حرصًا على سلامة الأرواح والممتلكات.

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