المرجيحة تتحول إلى آلة إعدام.. كواليس مصرع الطفلة "بسنت" في العجوزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لهو قاتل كلف طفلة حياتها في مشهد صادم رحلت معه ذات الست سنوات في غفلة من والديها ما بين أب يباشر عمله وأم تنهي بعض الأعمال المنزلية.

اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة تلقى إخطارًا من مأمور قسم العجوزة بوفاة طفلة شنقًا في ظروف غامضة داخل مسكنها بدائرة القسم.

وجه العميد عمرو حجازي رئيس المباحث الجنائية لقطاع الشمال بالجيزة بسرعة فحص البلاغ والوقوف على ملابسات الواقعة بالتنسيق مع وحدة مباحث العجوزة وفرقة الوسط (الدقي - العجوزة).

معاينة المقدم حسام العباسي رئيس مباحث العجوزة بينت أنه في أثناء لهو "بسنت.ا." تبلغ من العمر 6 سنوات، مستخدمة حبل أعدته كـ"مرجيحة" انقطع والتف حول رقبتها لتفارق الحياة متأثر بإسفكسيا الخنق دون شبهة جنائية.

بسؤال والدها (حارس عقار) أكد صحة التحريات دون الاشتباه في وفاة فلذة كبده، ونقل الجثمان إلى ثلاجة المستشفى قُبيل استخراج تصريح بالدفن من قِبل النيابة العامة بعد إنهاء الإجؤاءات القانونية برئاسة اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.