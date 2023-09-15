رئيس بلدية صيدا أثنى على مبادرة بري لوقف إطلاق النار في عين الحلوة: نأمل الالتزام به بشكل نهائي

أثنى رئيس بلدية ​صيدا​ حازم بديع، على "جهود رئيس مجلس النّواب ​نبيه بري​، ونجاح مساعيه مع القيادات الفلسطينيّة لوقف إطلاق النّار في ​مخيم عين الحلوة​"، معربًا عن أمله في أن "يتمّ الالتزام به بشكل نهائي، وتثبيته وعدم خرقه".

وأكّد، عقب حضوره اجتماعًا موسّعًا عُقد في منزل النّائب ​أسامة سعد​ في مدينة صيدا، شارك فيه نوّاب من صيدا وجزين والزهراني وفاعليّات روحيّة واقتصاديّة وبلديّة واختياريّة واجتماعيّة ونقابيّة، "تبنّي البلديّة للمقرّرات الصّادرة عن هذا الاجتماع".