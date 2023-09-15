لفت وزير الشّباب والرّياضة في حكومة تصريف الأعمال ​جورج كلاس​، إلى أنّ "المنشآت الرّياضيّة خارج الخدمة، والرّياضة مهجرة!". وشدّد، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، على أنّه "مؤسف ألّا تستطيع الأندية والاتحادات الرّياضيّة أن تقيم مباريات وتستضيف بطولات على ملاعب وقاعات ​المدينة الرياضية​ و المنشآت في ​طرابلس​ وسمار ​جبيل​، بسبب الإهمال والأضرار اللّاحقة بها، ما جعلها خارج الخدمة"، مشيرًا إلى أنّ "اليوم، رياضة ​كرة القدم​ اللّبنانيّة مهجَّرة، وتضطرّ للّعب في الخارج. إنّها مسؤوليّتنا كوزارة. معًا لإنقاذ المنشآت الرّياضيّة وإعادتها إلى الحياة"، وكاشفًا أنّ "القرار قريبًا في ​مجلس الوزراء​".

كانت هذه تفاصيل خبر كلاس: معًا لإنقاذ المنشآت الرياضية وإعادتها إلى الحياة والقرار قريبًا في مجلس الوزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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