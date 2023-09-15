الحرس الثوري الإيراني أعلن احتجاز سفينتين أجنبيتين في الخليج

أعلن نائب قائد المنطقة البحرية الثالثة للحرس الثوري الإيراني الأدميرال الثاني محمد شريف شير علي عن "احتجاز سفينتين أجنبيتين تحملان 1.5 مليون لتر من الوقود المهرب في الخليج".

وأوضح الأدميرال الثاني محمد شريف شير علي تفاصيل توقيف السفينتين الأجنبيتين اللتين تحملان وقودا مهربا، فقال "إن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري ترصد بيقظة ودقة جميع التحركات غير القانونية التي تقوم بها السفن التجارية والعسكرية الآتية من خارج الإقليم، وتبادر الى تنفيذ مهمتها باقتدار".

وأكد الأدميرال الإيراني احتجاز الحرس الثوري ناقلتي النفط اللتين تحملان الوقود المهرب، إحداهما تحت علم بنما والأخرى تحت علم تنزانيا، وتتخذان الاسمين التجاريين "ستيفن" و"كرون".

وأضاف: "خلال اليومين الماضيين، وبعد الرصد الاستخباراتي، وبأمر قضائي، قامت قوات المنطقة الثالثة التابعة لبحرية الحرس الثوري في ميناء ماهشهر وشمال الخليج، باحتجاز سفينتين كانتا تبادران بصورة منظمة إلى تهريب وقود إيراني في الخليج".