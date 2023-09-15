ريابكوف: إمداد الولايات المتحدة أوكرانيا بصواريخ "آتاكامس" لن يغير الوضع على ساحة المعركة

اشار نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، الى أن "إمداد الولايات المتحدة أوكرانيا بصواريخ "آتاكامس" لن يغير الوضع على ساحة المعركة، ونظرا للتصعيد المستمر من طرف واشنطن سيؤدي إلى الهاوية".
ورأى أن "هذه الخطوة ستجعل الأميركيين يرفضون أي نهج عقلاني بشأن هذه المسألة"، لافتا إلى أن "هذه الخطوة تعيق إدخال عناصر من العقلانية في السياسة الغربية بشكل عام، حيث يتبع حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي وشركاء الولايات المتحدة نفس الخط المتصاعد"، موضحاً أن "هذا طريق تصعيد متعمد، وهو طريق نحو الهاوية".
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