ماكرون: السفير الفرنسي في النيجر يحتجزه العسكريون الحاكمون

اعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أن "السفير الفرنسي في النيجر يحتجزه العسكريون الحاكمون"، لافتا الى ان "الطعام الذي يتناوله عبارة عن حصص غذائية عسكرية".
ولفت ماكرون خلال زيارته منطقة سومور-ان-اوكسوا في وسط شرق فرنسا، الى ان "في النيجر، في الوقت الذي اتحدث اليكم، لدينا سفير وموظفون دبلوماسيون تم احتجازهم رهائن في سفارة فرنسا"، مضيفا ان "العسكريين الذين اطاحوا الرئيس محمد بازوم في 26 تموز يمنعون (عن هؤلاء) الطعام، والسفير يتناول حصصا غذائية عسكرية".
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