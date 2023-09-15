إيران تحتجز سفينتين بتهمة تهريب الوقود في الخليج

الشارقة - اميمة ياسر - طهران (أ ف ب)

احتجزت إيران ناقلتي نفط في مياه الخليج وأوقفت طاقميهما ووجهت لهما اتهامات بتهريب الوقود، بحسب ما أعلن التلفزيون الرسمي الجمعة.

ونقل التلفزيون عن القائد في الحرس الثوري محمد شريف شيرالي قوله إن "القوات البحرية في الحرس الثوري احتجزت سفينتين خلال اليومين الماضيين".

وأضاف أن "الناقلتين المصادرتين .. ترفعان علمي بنما وتنزانيا وكانتا تنقلان أكثر من 1,5 مليون لتر من النفط والغاز الإيراني".

وقال إن "الحرس الثوري رافق السفينتين إلى ميناء (مدينة) ماهشهر" في جنوب غرب البلاد، مشيرا إلى توقيف 37 شخصا من الطاقمين وتسليمهم إلى السلطات القضائية بالمدينة الايرانية.

عزز الجيش الأميركي في الأسابيع الأخيرة وجوده في مياه الخليج بعدما اتهم إيران باحتجاز أو محاولة اعتراض سفن في هذا الممر الحيوي.

في السادس من تموز/يوليو قالت البحرية الأميركية إن الحرس الثوري صادر سفينة تجارية في الخليج غداة اتهامها القوات الإيرانية بمحاولتين مماثلتين قبالة سواحل سلطنة عمان.

وقالت إيران في وقت لاحق إن السفينة التي اعترضتها في مياه الخليج كانت تنقل "أكثر من نصف مليون من الوقود المهرب".