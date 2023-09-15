الرئيس الروسي: لن نرفض قط التفاوض بشأن أوكرانيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لم ترفض قط التفاوض بشأن أوكرانيا، قائلًا: “إذا كان الطرف الآخر يريد التفاوض فليعلن عن ذلك صراحة”.

وأشار بوتين ـ خلال مؤتمر صحفي أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الجمعة/ ـ إلى أن حوالي 300 ألف متطوع سجلوا أنفسهم للمشاركة في العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، واصفا في الوقت نفسه المزاعم الغربية حول “قبول متطوعين من كوريا الشمالية” للقتال في العملية العسكرية الروسية الخاصة بـ “الهراء”.

وردا على سؤال حول التصريحات الأمريكية التي تحدثت عن أن أوكرانيا والولايات المتحدة “ترقصان التانجو يوما ما”، قال الرئيس الروسي إن “الولايات المتحدة نفسها لا تعرف كيف ترقص، هم يتعاملون فقط بلغة الأسلحة والتهديدات”.