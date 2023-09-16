شرطة محافظة كيلان الإيرانية: اعتقال 24 شخصا يديرون صفحات إلكترونية لإثارة أعمال شغب

أعلن قائد شرطة ​محافظة كيلان​ في شمال ​إيران​، العميد عزيز الله ملكي، اعتقال 24 شخصًا يديرون صفحات إلكترونيّة لإثارة أعمال شغب في المحافظة. وأوضح في تصريح، أنّ "عناصر الأمن العام وبعد رصدهم المتواصل للفضاء الإلكتروني، عثروا على مواقع وصفحات عدّة تعمل على تشويش أذهان المواطنين، وتحرّض على العنف وأعمال الشّغب والتّخريب"، مشيرًا إلى أنّ "بعد التّنسيق مع القضاء وتحديد أماكن المتّهمين، تمّ اعتقالهم في تسع مدن بمحافظة كيلان". وأكّد أنّ "القوّات الأمنيّة عثرت على كميّات كبيرة من الآلات وأدوات ارتكاب الجريمة في أماكن اختفاء المتّهمين".

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