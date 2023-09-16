رئيس الوزراء الهنغاري: الحبوب الأوكرانية ما هي إلا منتج تجاري أميركي منذ فترة طويلة

اشار رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، الى أن "ما يسمى بـ"الحبوب الأوكرانية" ما هي إلا منتج تجاري أميركي منذ فترة طويلة، حيث أنها تزرع في أراض مملوكة لشركات أميركية"، لافتا الى أن "بروكسل لا ترغب بعد في تمديد الحظر على استيراد الحبوب الأوكرانية إلى الدول الحدودية لأنها تدافع عن المصالح الأميركية من خلال عدم تمديد الحظر على واردات الحبوب إلى دول الاتحاد الأوروبي المتاخمة لأوكرانيا".

وقد تم رفع وقف بيع الأراضي الزراعية اختياريا، والذي كان ساريا في أوكرانيا لمدة 20 عاما، وفي تموز 2021، توقعت السلطات أن يصل الأثر الاقتصادي لإطلاق سوق الأراضي إلى عدة مليارات من الدولارات في السنوات الخمس الأولى.

وقد هددت بولندا بانتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي من جانب واحد، وحظر واردات الحبوب من أوكرانيا إذا لم تمدد بروكسل القيود على المنتجات الزراعية الأوكرانية حتى نهاية العام.

وفي نهاية آذار الماضي، تقدمت خمس دول أوروبية مجاورة لأوكرانيا (بلغاريا وهنغاريا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا) بطلب إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، للتدخل في الأزمة الناجمة عن تدفق الحبوب الأوكرانية.