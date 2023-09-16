ساليفان: بايدن سيستضيف زيلينسكي في البيت الأبيض الأسبوع المقبل

اشار مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك ساليفان، الى أن "الرئيس الأميركي جو بايدن، سيستضيف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في البيت الأبيض الأسبوع المقبل"، موضحا أن "هذا سيكون اجتماعهما الثالث في البيت الأبيض".
يذكر أن آخر مرة أجرى فيها زيلينسكي وبايدن محادثات كانت في 12 تموز على هامش قمة "الناتو" في فيلنيوس.
وذكرت شبكة "إن بي سي" في وقت سابق أن زيلينسكي يعتزم خلال زيارته الأسبوع المقبل للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك مقابلة بايدن.
وسيعقد اجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، في الفترة من 19 إلى 26 ليلول، ويرأس الوفد الروسي وزير الخارجية سيرغي لافروف.
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