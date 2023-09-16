مولوي: لن نقبل بأن يبقى في لبنان فساد ولن نتراجع عن إعطاء الأذونات اللازمة لملاحقة المرتكبين

أشار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، خلال اختتام الجامعة اليسوعية برنامج "youth4governance" لعام 2023، بعنوان "Nefaa: The Cliffhanger"، إلى "أنّني أصررت على أن أكون معكم اليوم، لكي نرى معًا لبنان الغد، لبنان الّذي يشبهنا جميعًا، ونبنيه سويّةً حجرًا حجرًا كي لا يبقى أيّ حجر للفساد وللمؤامرة على الوطن وعلى طموحكم".

وتحدّث عن "الطلّاب الّذين عملوا تطوّعًا في هيئة إدارة السير والمركبات والآليات"، لافتًا إلى أنّ "العمل الّذي أنجزتموه بمساعدة الإدارة اللّبنانيّة، الّذي أغناها وأكسبكم الخبرات الكبيرة، مقدَّر ومحترم ومحبوب من قبل كلّ اللّبنانيّين، ونرى فيه صورة لبنان الغد، الخالي من الفساد والمزدهر، الّذي أحببناه جميعًا". وركّز على أنّ "لبنان هذه البقعة الّتي خلقها الله، نُصرّ على العيش فيها بكلّ طوائفها الّتي تغنيها. يجب أن نعطي لبنان من قلبنا، وأن نأخذ من كلّ طائفة أحسن ما عندها، فهو ليس للقسمة أو التّقاسم".

وأكّد مولوي أنّ "جهدنا في وزارة الداخلية والبلديات بالوقوف مع شعبنا أمنيًّا وبالإدارة وبمحاربة الفساد، وفتحنا ملفّات لها علاقة بمحاربة الفساد، وسنكمل مع كلّ شركائنا بناء الوطن، ولن نتراجع لحظةً عن إعطاء الأذونات اللّازمة الّتي وردتنا من القضاء المختصّ لملاحقة المرتكبين، وقد أعطينا الإذن لملاحقة المرتكبين في الإدارة الّتي عملتم فيها وإدارات ومؤسّسات أخرى أمنيّة وغير أمنيّة"، جازمًا "أنّنا لن نقبل بأن يبقى في لبنان فساد، وهذا هو عهدنا أمامكم"، منوّهًا إلى "أنّنا نتطلّع من خلالكم بأمل كبير للغد، من أجل بناء لبنان الثّقافة والحضارة والتّقدّم والوحدة الوطنيّة، فطوائفه تغنيه ولا تأخذ منه".