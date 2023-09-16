بروتوكول تعاون أكاديمي بين جامعة البلمند ونقابة المحامين

وقع رئيس جامعة البلمند الدكتور الياس وراق ونقيبة المحامين ماري تراز قوال إتفاقية تعاون مع نقابة المحامين في طرابلس في حرم جامعة البلمند في الكورة، بحضور الأرشمندريت جورج يعقوب مدبر دير سيدة البلمند البطريركي، البروفسور جورج بحر كبير المسؤولين الأكاديميين، الدكتور سليم كنعان نائب رئيس شؤون إدارة التسجيل وعلاقات الخريجين، وأعضاء مجلس نقابة المحامين في طرابلس.
واشار بيان للجامعة، الى ان "هذا التعاون يعبر عن الرؤية المشتركة لجامعة البلمند ونقابة المحامين في طرابلس من حيث رغبتهما في رفع المستوى العلمي للمحامين وعائلاتهم. لذلك توظف جامعة البلمند قدراتها وطاقاتها في سبيل تلبية الاحتياجات العلمية المستقبلية لعائلات المحامين الراغبين في التحصيل العلمي لدى الجامعة والتسجيل في كافة الإختصاصات المعتمدة، كجزء من رسالتها التربوية الوطنية في لبنان".
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