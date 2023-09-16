شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من نصف الموازنة.. أوكرانيا تزيد إنفاقها الدفاعي في 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافقت الحكومة الأوكرانية أمس الجمعة، على مشروع موازنة العام المقبل، مع عزمها زيادة الإنفاق في المجال الدفاعي، معولة على استمرار الدعم المالي الممنوح لها من الغرب لتغطية العجز المتوقع بنحو 20.4 % من الناتج المحلي الإجمالي.

ومن المقرر تخصيص أكثر من نصف إجمالي الإنفاق في الموازنة الأوكرانية المخطط لها العام المقبل، إلى قطاع الدفاع لتمويل المجهود الحربي ضد روسيا التي بدأت غزوًا واسع النطاق في فبراير 2022.

الأمن الأوكراني

قال رئيس الوزراء، دينيس شميهال: "ينصب التركيز الرئيسي لمشروع الموازنة على الدفاع والأمن في بلادنا".

وكتب على تطبيق تيليجرام: "سيكون هناك المزيد من الأسلحة والمعدات.. والمزيد من الطائرات المسيرة والذخيرة والصواريخ".

وقال وزير المالية سيرجي مارتشنكو، إنه يأمل استمرار الدعم المالي الغربي لبلاده.