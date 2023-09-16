بايدن يجتمع مع زيلينسكي بالبيت الأبيض الخميس المقبل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_د ب أ

أعلن جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي اليوم الجمعة أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيستقبل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض يوم الخميس المقبل .

ونقلت وكالة بلومبرج للآنباء التي بثت النبأ عن سوليفان قوله إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيجتمع أيضا يوم الأربعاء ، أي قبل يوم من استقباله لزيلينسكي ، مع رئيس البرازيل اينازيو لولا دا سيلفا .

ولم تذكر الوكالة على الفور مزيدا من التفاصيل .