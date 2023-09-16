رابط النتيجة.. إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة ٢٠٢٣



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:

أعلنت وزارة التعليم العالي نتائج قبول الطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة المصرية المرحلة الثالثة بالجامعات والمعاهد عام 2023.

وبدأ مكتب التنسيق في تلقى رغبات طلاب المرحلة الثالثة وقد شملت بقية الطلاب الناجحين من الدور الأول وكذلك الطلاب المتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولي والثانية بالإضافة إلي الطلاب الناجحين في الدور الثاني عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الانترنت خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 30//8/2023 حتى يوم الجمعة الموافق 1/9/2023 ثم تم اعادة فتح الموقع مرة أخري في الفترة من يوم السبت الموافق 9/9/2023 حتى يوم الثلاثاء الموافق 12/9/2023 وذلك عقب إعلان نتيجة الدور الثاني، وقد تم الانتهاء من عمليات المراجعة وترشيح الطلاب.

ويمكن للطلاب الراغبين في معرفة النتائج علي موقع التنسيق الالكتروني: https://tansik.digital.gov.eg وقد انهي مكتب التنسيق أعماله في المواعيد المحددة.