عايش بالحلال.. قصة 30 ألف دولار مع عامل النظافة في شرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

فضل "مدحت" الرزق الحلال على أموال ليست من حقه، حينما رفض الاحتفاظ بـ"الدولارات"، ليضرب مثلًا في الأمانة والإخلاص، بجانب تفانيه في العمل بشهادة الزملاء والرؤساء.

"عيني مليانة، ودايمًا ادعو الله عز وجل أن يرزقني الحلال".. هكذا بدأ مدحت إسماعيل عبد الحميد، عامل نظافة بمدينة شرم الشيخ، حديثه لـ"الخليج 365" بعدما عثر على 30 ألف دولار خلال عمله بنظافة شوارع قطاع خليج نعمة بمدينة شرم الشيخ، وضرب المثل في الأمانة بإعادتها لصاحبها.

أوضح "مدحت"، أنه خلال عمله في الفترة المسائية بقطاع خليج نعمة، وجد "شنطة سوداء" في أحد صناديق القمامة، وهذا المبلغ بالعملة الأجنبية "الدولار"، مؤكدًا أنه على الفور قام بالاتصال هاتفيًا برئيس القطاع وأبلغه بما عثر عليه، وجرى تسليم الحقيبة لرئيس شرطة السياحة، لتقوم الشرطة بدورها لإعادة المبلغ لصاحبه.

وقال "مدحت"، إنه قام بواجبه الذي أملاه عليه ضميره، مؤكدًا أنه كثيرًا ما يعثر على أشياء باهظة الثمن ولكنه اعتاد تسليمها إلى إدارة القطاع، قائلًا "أنا عايش بالحلال، وربنا يبارك في الحلال مش عايز أكون مليونير بالحرام"، مشيرًا إلى أنه يعول أسرة أخيه المتوفي بجانب أسرته، كما يحرص على تقديم المساعدة لشقيقتيه اللتين تعولان أسرتيهما بعد وفاة الزوجين، كل ذلك من الرزق الحلال الذي يرزقه الله به.

وأشار إلى أنه سيقدم جزء من المكافأة التي منحها له محافظ جنوب سيناء، لأسر أشقائه لكونها من رزق الله له ولهم.

على جانب آخر، قال سيد حسان، نائب رئيس قطاع خليج نعمة بشرم الشيخ، إن الواقعة جرت في الساعة الثامنة من مساء يوم الأربعاء الماضي، بعدما اتصل "مدحت" وقال إنه عثر على حقيبة بها مبلغ مالي كبير، وعلى الفور جرى التحرك نحو المكان المستهدف، وخلال ذلك اتصل رئيس شرطة السياحة ليخبرنا بأنه يوجد مبلغ مالي مفقود، وجرى التأكيد له أنه جرى العثور عليه في أحد صناديق القمامة.

وأكد نائب رئيس قطاع خليج نعمة، أن قطاع نعمة يعد من أهم المناطق السياحية بمدينة شرم الشيخ، لكون السائحين من مختلف جنسيات العالم يقضون فيه أطول وقت ممكن، وأحيانًا ينسى السائحون بعض المتعلقات الباهظة الثمن، ولكن عمال النظافة في القطاع يتمتعون بالأمانة، ويحرصون على جلب هذه المتعلقات إلى مكتب رئيس القطاع، والذي يقوم بدوره بتسليمها للشرطة للبحث عن أصحابها.

وحرص اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على تكريمه، ومكافأته بمكافأة مالية قدرها 5 آلاف جنيه لأمانته. وأثنى المحافظ على موقف عامل النظافة، كنموذج للشرف والأمانة التي يتميز بها معظم المصريين.