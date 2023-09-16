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بيان رسمي يكشف السبب.. انقطاع الكهرباء عن منطقتين في أسيوط

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محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

انقطعت الكهرباء عن قريتي بني محمديات وكوم المنصورة، التابعتين لمركز أبنوب بمحافظة أسيوط، اليوم الجمعة، بسبب سقوط كابلات كهربائية جهد متوسط.
وأعلن مركز إدارة الأزمات والكوارث بمحافظة أسيوط، في بيان رسمي، أن سقوط الكابلات أدى إلى قطع الكهرباء بقريتي بني محمديات وكوم المنصورة، وأوضح بيان مركز إدارة الأزمات أنه يجري العمل على إصلاح العطل، وإعادة الخدمة إلى طبيعتها.
وانتقل رئيس مركز ومدينة أبنوب برفقة مهندسين بشركة الكهرباء والإشراف على الفنيين لأعمال إصلاح الكابلات وإعادة إطلاق التيار الكهربائي مرة أخرى.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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