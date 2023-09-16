المسماري: الإعصار دانيال الكارثة الأكبر في تاريخ ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

وصف اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الليبي، الإعصار "دانيال" بأنه الكارثة الأكبر في تاريخ ليبيا، موضحًا أن منطقة سهل المرج وقرية الوردية نُسفت تمامًا جراء هذا الإعصار.

قال الناطق باسم الجيش الليبي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الجمعة، إن الجيش الليبي فقد أكثر من 80 ضابطا وجنديًا في درنة، مشيرًا إلى أن الجيش الليبي ليس لديه خبرة في التعامل مع الكوارث الطبيعية.

وجّه اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، الشكر للقيادة المصرية على الإمداد الإنساني لبلاده في أعقاب كارثة الفيضانات إثر العاصفة دانيال.

وتابع: "الليبيون يعيشون حاليًا أكثر صبرا وتحملا، والكارثة قد تمثل بداية لرأب الصدع بين الفرقاء، وهذا الأمر حدث بالفعل، وقد يكون جزءا من عزاء الليبيين في هذه الكارثة".