شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. عزاء زوج السفيرة مشيرة خطاب بمسجد عمر مكرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتلقى السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، العزاء في وفاة زوجها، اليوم السبت، بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير.

وكان العشرات من أسرة وأصدقاء السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أدوا صلاة الجنازة على روح الفقيد المهندس حسين خطاب زوج السفيرة مشيرة خطاب، بمسجد الفاروق بالمعادي، الأربعاء الماضى.

وتوجه الحاضرين لمقابر القوات المسلحة بالتجمع الخامس، لتوديع جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير.