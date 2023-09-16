الرفاعي: الحرص على استمرار عمل المؤسسات السياسية والأمنية يستدعي المحافظة على موقع مدير قوى الأمن

شدّد مفتي محافظة بعلبك الهرمل الشّيخ ​بكر الرفاعي​، على أنّ "الحرص على استمرار عمل المؤسّسات السّياسيّة والأمنيّة يستدعي في ظلّ حالة الشّغور المتمادية على مساحة الوطن، ضرورة المحافظة على موقع المدير العام ل​قوى الأمن الداخلي​، الحريص في مسيرته على احترام القانون، وذلك درءًا لفراغ جديد لم يعد يحتمله الوطن والمواطن".

وأكّد في بيان، أنّ "الأَولى في هذه المرحلة، أن نحافظ على ما تبقّى من مؤسّساتنا ومن رجالات الدّولة، ومعالجة هذه الأمور بالطّرق الحكيمة والممكنة، فيكفي بلدنا ما يعانيه في هذا الظّرف الدّقيق والصّعب".