شدّد مفتي محافظة بعلبك الهرمل الشّيخ بكر الرفاعي، على أنّ "الحرص على استمرار عمل المؤسّسات السّياسيّة والأمنيّة يستدعي في ظلّ حالة الشّغور المتمادية على مساحة الوطن، ضرورة المحافظة على موقع المدير العام لقوى الأمن الداخلي، الحريص في مسيرته على احترام القانون، وذلك درءًا لفراغ جديد لم يعد يحتمله الوطن والمواطن".
وأكّد في بيان، أنّ "الأَولى في هذه المرحلة، أن نحافظ على ما تبقّى من مؤسّساتنا ومن رجالات الدّولة، ومعالجة هذه الأمور بالطّرق الحكيمة والممكنة، فيكفي بلدنا ما يعانيه في هذا الظّرف الدّقيق والصّعب".
كانت هذه تفاصيل خبر الرفاعي: الحرص على استمرار عمل المؤسسات السياسية والأمنية يستدعي المحافظة على موقع مدير قوى الأمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.