كشف المتحدّث باسم الحكومة البولنديّة بيوتر مولر، في تصريح صحافي، أنّ "الحكومة ستصدر قرارًا بتمديد الحظر المفروض على واردات الحبوب الأوكرانيّة"، مؤكّدًا "أنّنا لا نتّفق مع قرار المفوضية الأوروبية، ونحن نتّخذ تدابير وطنيّة تصبّ في مصلحة المزارعين والمستهلكين البولنديّين".
وكانت قد أعلنت المفوضيّة الأوروبيّة أمس الجمعة، رفع القيود الّتي فرضتها خمس دول في الاتحاد الأوروبي على واردات الحبوب الأوكرانية بهدف حماية مزارعيها، وذلك مقابل تعهّد كييف اتخاذ إجراءات لمراقبة صادراتها.
يُذكر أنّ في حزيران الماضي، اتّفق الاتحاد الأوروبي على فرض قيود على واردات الحبوب الأوكرانيّة إلى خمس دول أعضاء (بلغاريا والمجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا)، تسعى لحماية مزارعيها الّذين حمّلوا هذه الواردات مسؤوليّة تراجع الأسعار في الأسواق المحليّة. وقد طلبت هذه البلدان الخمسة تمديد القيود الّتي تنتهي مفاعيلها اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر حكومة بولندا: سنصدر قرارا بتمديد الحظر المفروض على واردات الحبوب الأوكرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.