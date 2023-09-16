حكومة بولندا: سنصدر قرارا بتمديد الحظر المفروض على واردات الحبوب الأوكرانية

كشف المتحدّث باسم الحكومة البولنديّة بيوتر مولر، في تصريح صحافي، أنّ "الحكومة ستصدر قرارًا بتمديد الحظر المفروض على واردات ​الحبوب​ الأوكرانيّة"، مؤكّدًا "أنّنا لا نتّفق مع قرار ​المفوضية الأوروبية​، ونحن نتّخذ تدابير وطنيّة تصبّ في مصلحة المزارعين والمستهلكين البولنديّين".

وكانت قد أعلنت المفوضيّة الأوروبيّة أمس الجمعة، رفع القيود الّتي فرضتها خمس دول في ​الاتحاد الأوروبي​ على واردات الحبوب الأوكرانية بهدف حماية مزارعيها، وذلك مقابل تعهّد كييف اتخاذ إجراءات لمراقبة صادراتها.

يُذكر أنّ في حزيران الماضي، اتّفق الاتحاد الأوروبي على فرض قيود على واردات الحبوب الأوكرانيّة إلى خمس دول أعضاء (بلغاريا والمجر و​بولندا​ ورومانيا وسلوفاكيا)، تسعى لحماية مزارعيها الّذين حمّلوا هذه الواردات مسؤوليّة تراجع الأسعار في الأسواق المحليّة. وقد طلبت هذه البلدان الخمسة تمديد القيود الّتي تنتهي مفاعيلها اليوم.