المفوضية الأوروبية وافقت على نسخة محدّثة من لقاح "موديرنا" لمواجهة متحورة جديدة من "أوميكرون"

وافقت ​المفوضية الأوروبية​ على نسخة مُحدّثة من اللّقاحات المضادّة لـ"​كوفيد 19​"، طوّرها مختبر شركة "​موديرنا​" الأميركيّة، بتركيبة تستهدف بشكل أفضل المتحوّرة "اكس بي بي.1.5" (XBB.1.5) المتفرّعة من "​أوميكرون​"، وذلك للبالغين والأطفال الّذين تزيد أعمارهم على خمس سنوات. وسيتعيّن عليهم تلقّي حقنة واحدة، بغضّ النّظر عن تطعيماتهم السّابقة.

يُذكر أنّ في بداية أيلول الحالي، وافقت المفوضيّة على نسخة محدّثة من ​لقاح​ "فايزر- بايونتيك"، الّذي تمّ تكييفه أيضًا لمواجهة المتحوّرة الجديدة المتفرّعة من "أوميكرون"، بحقنة واحدة.

ورغم أنّ ​منظمة الصحة العالمية​ لم تعد تعتبر "كوفيد 19" حالة طوارئ صحيّة عالميّة منذ مطلع أيّار الماضي، إلّا أنّ الفيروس يواصل انتشاره في الكثير من البلدان، وتستمرّ متحوّرات جديدة للمرض بالظّهور. وأَوصت وكالة الأدوية الأوروبية في حزيران الماضي، بتحديث اللّقاحات لاستهداف متحوّرات الفيروس المنتشرة في أوروبا وأجزاء أخرى من العالم.