الآلاف تظاهروا في ألمانيا من أجل البيئة والمناخ

تظاهر عشرات آلاف الأشخاص في مختلف أنحاء ألمانيا، في احتجاجات على صلة بالمناخ، وحثّوا حكومة المستشار أولاف شولتس على بذل المزيد من أجل حماية البيئة.
وحمل المتظاهرون لافتات كُتبت عليها شعارات مثل "تغيير النّظام وليس تغيّر المناخ" و"سأكون في المدرسة لو كان الكوكب باردًا"
وقد أصبحت مسيرات الجمعة أقلّ انتظامًا في ألمانيا مؤخّرًا، بعد أن كانت حدثًا منتظمًا للتّلاميذ في إطار "إضرابات مدرسيّة"، مع تحوّل بعض نشطاء المناخ بدلًا من ذلك إلى أنماط احتجاج أكثر تطرّفًا، مثل تنظيم اعتصامات عند تقاطعات الطرق المزدحمة أو على الطرق السّريعة.
وقد حدّدت ألمانيا هدفًا يتمثّل في أن تصبح محايدة مناخيًّا بحلول عام 2045، مع خفض الانبعاثات بنسبة 65 في المئة مقارنةً بمستويات عام 1990، بحلول عام 2030.
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