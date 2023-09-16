شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين: لم نرفض قط التفاوض بشأن أوكرانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لم ترفض قط، التفاوض بشأن أوكرانيا، وقال إن الطرف الآخر إذا كان لا يريد التفاوض فليعلن عن ذلك صراحة.

وقال بوتين، خلال لقائه نظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أمس الجمعة، بسوتشي «لقد قلت بالفعل عن هذا: لم نرفض المفاوضات قط. لذلك، من فضلكم، إذا أراد الجانب الآخر(أوكرانيا)، فليقولوا ذلك صراحة». وأضاف: «ها أنا أقولها، ولكن من الجانب الآخر لا نسمع شيئاً». ووصف مزاعم الغرب حول «قبول متطوعين من كوريا الشمالية» للقتال في العملية العسكرية الروسية الخاصة ب«الهراء». وأكد أن روسيا رصدت وجود مدربين أجانب في ساحات القتال، وقد تم أسر عدد منهم منذ أيام.

وتعليقاً على التصريحات الغربية حول زيارة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، إلى روسيا قال بوتين: «نحن لا نخلق أي تهديدات لأي أحد، كل التكهنات محض هراء، وكوريا الشمالية دولة جارة لروسيا».

وأضاف الرئيس الروسي رداً على تصريحات الولايات المتحدة التي تحدثت عن أن أوكرانيا والولايات المتحدة «ترقصان التانغو يوماً ما»: إن الولايات المتحدة نفسها لا تعرف كيف ترقص، هم يتعاملون فقط بلغة الأسلحة والتهديدات

من جهته، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أمس الجمعة، إن موسكو تتوقع زيارة من مبعوث الفاتيكان بشأن أوكرانيا، وإنه مستعد للقائه. وأضاف «نحن مستعدون للقاء الجميع، ومستعدون للتحدث مع الجميع».

وزار مبعوث الفاتيكان ماتيو زوبي، الصين، أمس الأول الخميس، في إطار مسعى دبلوماسي لتسهيل عملية السلام في أوكرانيا. ولم يذكر لافروف الموعد المتوقع لوصوله إلى روسيا.(وكالات)