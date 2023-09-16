شكرا لقرائتكم خبر عن الاستثمار في تنمية الإنسان المصري.. دراسة ترصد أهداف حياة كريمة بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر
وتهدف المبادرة إلى:
· التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر.
· التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجًا؛ بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية.
· الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة وتحسين مستوى معيشتهم.
· توفير فرص عمل لتدعين استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية.
· إحياء قيم المسؤولية المشتركة بين كافة الجهات الشريكة لتوحيد التدخلات التنموية في المراكز والقرى وتوابعها.
· الاستثمار في تنمية الإنسان المصري.
· سد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها.
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