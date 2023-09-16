شكرا لقرائتكم خبر عن الاستثمار في تنمية الإنسان المصري.. دراسة ترصد أهداف حياة كريمة بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتواصل إنجازات المبادرة الرئاسية حياة كريمة في محافظات الجمهورية، على مدار السنوات الماضية، وهو ما رصدته كشفته دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أن حياة كريمة أحد مكونات برنامج التنمية المحلية لتطوير القرى المصرية- لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة، في مبادرة هي الأكبر عالميًا في العصر الحديث، فالمشروع يمكن اعتباره مشروع القرن للألفية الجديدة، وأيقونة مصرية للجمهورية الجديدة. وهو بمثابة إعادة رسم لخريطة مصر وتوزيع البشر والإمكانات الاقتصادية على كافة ربوع مصر، بما يستجيب لمشكلات الحاضر وتحديات المستقبل.

وتهدف المبادرة إلى:

· التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر.

· التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجًا؛ بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية.

· الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة وتحسين مستوى معيشتهم.

· توفير فرص عمل لتدعين استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية.

· إحياء قيم المسؤولية المشتركة بين كافة الجهات الشريكة لتوحيد التدخلات التنموية في المراكز والقرى وتوابعها.

· الاستثمار في تنمية الإنسان المصري.

· سد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها.