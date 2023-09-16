عمرو أديب يقترح إقامة مناظرات رئاسية يرعاها المجلس الأعلى للإعلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

اقترح الإعلامي عمرو أديب، إقامة مناظرات رئاسية يرعاها المجلس الأعلى للإعلام، مشددًا على ضرورة التعامل بجدية أكبر مع الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الجمعة، إنه لم يرى برنامجًا رئاسيًا متكاملًا من أعلنوا ترشحهم للانتخابات الرئاسية حتى الآن، مضيفًا: "لازم تقدم البرنامج بتاعك اللي على أساسه إما هختارك أو مش هختارك".

وحدد مقدم الحكاية، عددًا من النقاط والأسئلة التي تحتاج لإجابات ضمن برامج المرشحين للرئاسة، أهمها كيفية التعامل مع ملف سد النهضة، والديون، وسعر الدولار، ومواجهة التضخم وملف الأجور، بالإضافة إلى موقفه من الحبس الاحتياطي وملف الحريات.

وشدد أديب على أن كل مرشح عليه أن يوضح كيف سيُقدم على مواجهة هذه القضايا، من خلال تقديم آلية عمل وخطة واضحة ضمن برنامج رئاسي متكامل، مؤكدا أن الانتخاب لن يكون بالإحساس أو العاطفة.