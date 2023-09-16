شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير 4500 قرية.. أهمية مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أن حياة كريمة يعد المشروع العملاق هو الأصعب من بين كل المشروعات الكبيرة التي يتم تنفيذها على مدار السنوات الماضية؛ إذ يتم تنفيذه على نطاق 4500 قرية، كل واحدة منها لها ظروفها وطبيعتها الخاصة وحجم العمل المقدر لم يكن بالسهولة التي يمكن لأجهزة الحكومة القيام به بمفردها.

وقامت المبادرة الرئاسية حسبما أكدت الدراسة في الأساس على تضافر جهود الدولة مع خبرة مؤسسات المجتمع المدني ودعم المجتمعات المحلية في إحداث التحسن النوعي في معيشة المواطنين المستهدفين ومجتمعاتهم على حد السواء فمبادرة حياة كريمة تستهدف توفير حق الإنسان في العيش الكريم ومواجهة الفقر متعدد الأبعاد، وسد الفجوات التنموية بين بقاع الجمهورية. ولم يكن ممكنًا التقاعس عن اتخاذ خطوة التطوير، أو التراجع عنه الآن.

وكشفت الدراسة عن الأثر التنموي لتدخلات المبادرة، فكان لمبادرة حياة كريمة أثر كبير في خفض معدلات الفقر متعدد الأبعاد في الريف المصري، فكان لها دور في خفض معدلات الفقر في المرحلة التمهيدية داخل 375 قرية.