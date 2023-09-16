أعلن وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هابتامو إيتيفا، أنه جاري العمل على زيادة عدد توربينات توليد الطاقة في سد النهضة.
وأشار في تصريحات لوكالة "فانا" الإثيوبية إلى أن الجهود جارية لتشغيل 5 توربينات أخرى في العام الإثيوبي الجديد، وذلك إلى جانب توربينين حاليين تم تشغيلهما في أغسطس/ آب 2022.
ولفت إيتيفا إلى أنه عندما تدخل التوربينات الخمسة الجديدة حيز التشغيل، ستزيد إثيوبيا إمداداتها الحالية من الطاقة البالغة 4 آلاف و818 ميغاوات بشكل أكبر.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات إثيوبيا أعلنت عن خطوة جديدة بشأن سد النهضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.