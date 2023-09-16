سلطات إثيوبيا أعلنت عن خطوة جديدة بشأن سد النهضة

أعلن وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هابتامو إيتيفا، أنه جاري العمل على زيادة عدد ‏توربينات توليد الطاقة في سد النهضة.‏

وأشار في تصريحات لوكالة "فانا" الإثيوبية إلى أن الجهود جارية لتشغيل 5 توربينات أخرى في العام الإثيوبي الجديد، وذلك إلى جانب توربينين حاليين تم تشغيلهما في أغسطس/ آب 2022.

ولفت إيتيفا إلى أنه عندما تدخل التوربينات الخمسة الجديدة حيز التشغيل، ستزيد إثيوبيا إمداداتها الحالية من الطاقة البالغة 4 آلاف و818 ميغاوات بشكل أكبر.