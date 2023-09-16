زعيم كوريا الشمالية وصل إلى مطار كنفيتشي بمدينة فلاديفوستوك الروسية

وصل زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى مطار كنفيتشي بمدينة فلاديفوستوك الروسية، حيث كان في استقباله وزير الدفاع سيرغي شويغو. وأفادت سبوتنيك بأن كيم وصل إلى المطار على متن سيارة، ضمن موكب خاص، وكان في استقباله وزير الدفاع الروسي. وحسب سبوتنيك، فإن زعيم كوريا الشمالية سيتفقد خلال زيارته معدات الطيران الحديثة التابعة للقوات الجوفضائية الروسية في المطار.

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