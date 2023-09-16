بوحبيب غادر إلى نيويورك للمشاركة في افتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة

غادر وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب بيروت متوجهًا إلى نيويورك مع الوفد اللبناني الرسمي، للمشاركة في إفتتاح الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة والنشاطات التي تقام على هامشها. وخلال وجوده في نيويورك وعلى هامش اعمال الدورة ستكون للوزير بوحبيب سلسلة لقاءات واتصالات لبحث قضايا لبنانية واقليمية.

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