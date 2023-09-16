شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم هاواي: حصيلة قتلى حرائق الغابات انخفض إلى 97 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال جوش جرين، حاكم ولاية هاواي الأمريكية، أمس الجمعة إن عدد قتلى حرائق الغابات التي اجتاحت جزيرة ماوي في الشهر الماضي، انخفض إلى 97 فيما يبلغ عدد المفقودين الآن 31 شخصًا.

وكان جرين أعلن الأسبوع الماضي أن عدد القتلى 115 إضافة إلى 66 مفقودًا.

انخفاض عدد القتلي

قال حاكم ولاية هاواي: "انخفض عدد القتلى لأن لدينا علماء أنثروبولوجيا قادرون على القيام بالكثير ، لقد استطاعوا التأكد من أننا لم نخلط بين أي من الأشخاص الذين فقدناهم بشكل مأساوي".

وأوضحت الاختبارات الإضافية التي أجراها العلماء أن لديهم عينات متعددة من الحمض النووي من بعض الضحايا، وهو ما أدى إلى حسبان أشخاص متوفين في الحرائق أكثر من العدد الحقيقي سابقًا.