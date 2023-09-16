شكرا لقرائتكم خبر عن ما قانون التخطيط العام للدولة وما أهدافه؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
كما يهدف القانون لتحسين كفاءة استخدام الموارد ورفع معدلات النمو الاقتصادى وتعزيز التنافسية، هذا بالإضافة إلى، تحسين جودة الحياة وكفاءة تقويم الخدمات العامة وسد الفجوات التنموية وتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية، كما يستهدف القانون تشجيع البحث العلمى والابتكار وصولًا إلى تنمية مستدامة جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة.
وتتضمن أهداف قانون التخطيط العام للدولة الصادر برقم 18 لسنة 2022، أيضًا، وضع خطة قومية شاملة لمواجهة العشوائيات، تشمل إعادة التخطيط وتوفير البنية الأساسية والمرافق وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة، كما تكفل توفير الموارد اللازمة للتنفيذ خلال مدة زمنية محددة.
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