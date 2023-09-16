عباس ابراهيم: لولا تضحيات الشباب لكنا الآن مستعمرة لا أعرف مصيرها

اكد اللواء عباس ابراهيم من بلدة الناقورة، "إنه لشرف لي أن أكون بينكم اليوم وفي هذه البلدة، وما أريد قوله إننا موجودون هنا بفضل وحدتنا ومحبتنا لبعضنا البعض، وهذا هو الأساس، وإلا لو استطاعوا تفكيكنا كما فكّكوا الشعب الفلسطيني، لكنا الآن مستعمرة للأسف. ولولا تضحيات الشباب الذين بذلوا الغالي والنفيس والشهداء الذين سقطوا على هذه التلال، لكنا الآن مستعمرة لا أعرف مصيرها”.

واشار خلال حفل تكريمه الذي اقامه قنصل سيراليون في لبنان، هاشم هاشم، الى ان "ما قمنا به كشعب لبناني ومقاومة وجنوبيين هو انجاز كبير. وأعتقد أن هذا هو السبب الأساسي الذي يحاربوننا من أجله. فعندما تكون ناجحا ومنتصرا بين أناس فاشلين ومهزومين في نفسيتهم، فكل ما يمكن أن يقوموا به هو أن يطعنوك في الظهر".