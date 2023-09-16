المرتضى: أتأمل في متانة علاقات الصداقة بين ايطاليا ولبنان ورسوخ التعاون والتنمية

اكد وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال محمد وسام المرتضى، انني "أتأمل في متانة علاقات الصداقة بين ايطاليا ولبنان، ورسوخ التعاون والتنمية مع الدولة الإيطالية والشعب الايطالي، وكيف انهم يساعدون لبنان واللبنانيين من خلال السفارة الايطالية في بيروت، بصمت، بدون دعاية، بدون " تربيح جميلة" او تبجّح، والأهمّ بدون اجندات مخفية شيطانية. واتأمل في ممارسات بعض السفارات، فأتعجّب من تراخينا عن التصدّي لممارساتها، وهي التي تنفث وعملاؤها من المنظّمات غير الحكومية سموم الشقاق بين اللبنانيين، وتعمل بدون كلل على تثبيت النازحين في لبنان".

ولفت في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انني "اتعجّب كذلك من موقفنا المتراخي من سياسات بعض الدول الممعنة في التعجرف والتعالي، والمصرّة على التعامل معنا بلغة الفرض والحصار والعقوبات والدعم العلني للإحتلال وعدوانيته، ويحضر في ذهني اخيراً أن ⁧لبنان أعظم من هؤلاء واقوى من مكائدهم⁩ فلماذا لا نتصرّف على هذا الاساس؟".