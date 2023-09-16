لقاء بين وفد من تكتل "الاعتدال الوطني" وجعجع وتأكيد على وجوب تحفيز كل المرافق الإقتصاديّة في البلاد

التقى رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، وفداً من تكتل "الإعتدال الوطني".

ووضع النائب سجيع عطية، الزيارة في إطار البحث "بإعادة تشغيل مطار القليعات وقد لمسنا من جعجع كل إيجابيّة ودعم وشراكة في هذا المشروع، المهم خصوصاً لمنطقة الشمال وعكار التي تعاني الكثير من الحرمان"، لافتا الى ان "الجعجع اكد مع النواب في تكتل الجمهوريّة القويّة على وجوب تحفيز كل المرافق الإقتصاديّة في البلاد، ولا سيما في منطقة الشمال بشكل أساسي، أكان المرفأ أو المنطقة الإقتصاديّة الخاصة والمطار بشكل أساسي في ظل الحاجة الوطنيّة والإقتصاديّة والتنمويّة لهذه المنطقة ، باعتبار أن مطار القليعات يأتي مكملاً لعمل مطار بيروت في شتى النواحي".

عطيّة الذي شكر جعجع ونواب القوات على تبنيهم هذا المشروع، اشار إلى" أن جميع الكتل التي التقيناها كان لديها الكثير من الإيجابيّة إزاء هذا المشروع لأهميته، انطلاقاً من هنا، سندخل الآن في المرحلة التنفيذيّة ووضع الخطط وآلية عمل المتابعة من الناحيتين الإداريّة واللوجستية، وإن شاء الله سنتمكّن من تشغيل المطار في المدى القريب".