انت الان تتابع خبر نجم هوليود ويل سميث يتحدث بالعربية ويدعو لمساعدة ضحايا زلزال المغرب (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وهز زلزال عنيف أدى إلى وقوع إصابات ووفيات في أقاليم متعددة في المغرب من بينها مراكش وتارودانت وشيشاوة. ومن بين 2901 حالة وفاة تم الإبلاغ عنها حتى يوم الثلاثاء الماضي كان هناك 1643 حالة وفاة في الحوز، وهي منطقة يبلغ عدد سكانها حوالي 570 ألف نسمة.

وظهر نجم هوليود سميث في مقطع فيديو متداول وبدأ حديثه بإلقاء تحية باللغة العربية "السلام عليكم" برفقة المخرجين المغربيين، عادل العربي، وبلال فلاح. وقال سميث في مقطع مصور: "لا شك أن جميعكم سمع بالزلزال الكارثي الذي حل بالمغرب، لذا أطلب منكم المساعدة". وأضاف النجم العالمي أن لصديقيه عائلات وأقارب لا يزالون في المغرب، مشيرًا إلى أنهما قاما بإطلاعه على كافة المستجدات والصعوبات التي يعيشها الشعب المغربي جرّاء الزلزال المدمر. وأردف: "سنغتنم الفرصة لطلب مساعدتكم الناس بحاجة ماسة للأكل والأدوية والماء والمأوى وإعادة البناء خصوصاً في المناطق النائية التي تضررت بشكل كبير". وختم موجهاً متابعيه إلى رابط وضعه على الفيديو للتبرع وقال سميث ورفاقه إن أي مساعدة ستتحدث فرقاً كبيراً. علاقة مميزة مع المغرب