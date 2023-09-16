شكرا لقرائتكم خبر عن "الدعم والإسناد": مبادرات إغاثة الأشقاء حالة مصرية للتضامن مع العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم تتوقف مصر يومًا عن مد أيدي الإغاثة والدعم والإسناد لمحيطها العربي خلال الأزمات والكوارث المختلفة، سواء عبر تسيير القوافل البرية والبحرية والجوية الحاملة للمساعدات الإنسانية، أو بإرسال فرق الإغاثة وإعادة الإعمار المزودة بأحدث المعدات والتجهيزات الفنية، لنجدة الشعوب الشقيقة والصديقة، خلال أزماتها الطارئة سواء كانت هذه الأزمات بفعل عوامل طبيعية، أو نتيجة للتأثيرات المصاحبة للنزاعات الداخلية في هذه الدولة أو تلك.

وأكد تقرير للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن النهج المصري في هذا الصدد لا يرتبط فقط بالعوامل الإنسانية، بل أيضًا يتضمن بين ثناياه تأكيدًا مستمرًا على التمسك المصري بعمقها العربي ودورها التاريخي في قلب هذا العمق، ورغبتها الحثيثة في تطوير العمل العربي المشترك وإدامة حالة التضامن العربي – العربي، والأهم من ذلك كله الحفاظ على الدور التاريخي لمصر في محيطها الإقليمي، خاصة الجانب “التنموي والإغاثي” من هذا الدور.

وأشار إلى أن الأسبوع المنصرم كان في حد ذاته مثالًا آخر على الاهتمام المصري المستمر والمكثف بدعم وإغاثة الدول الشقيقة والصديقة، حيث أرسلت البحرية المصرية خلاله سفينة إمداد محملة بنحو 200 طن من المساعدات الإغاثية مقدمة من جامعة الدول العربية، في حين عززت مصر المستشفى العسكري الميداني المصري في العاصمة اللبنانية بيروت، عبر إرسال طائرة نقل عسكرية محملة بأعداد إضافية من الأطقم الطبية بالإضافة إلى مساعدات دوائية ولوجيستية، لخدمة المستشفى الذي بدأ تشغيله في أغسطس 2020، وقدم منذ ذلك الوقت الخدمات الطبية لمئات الأشخاص، بما في ذلك المصابين جراء حادث انفجار مرفأ بيروت.

وأضاف أن القاهرة ما زالت مستمرة في تقديم الدعم الممكن للدول الشقيقة والصديقة خلال الأزمات الطارئة، وهو نهج يمثل في حد ذاته تأكيدًا إضافيًا على تمسك مصر بعمقها العربي، ودورها الإقليمي والدولي، وعن ترجيحها لغة التعاون والتضامن في علاقتها مع الدول المختلفة، بالشكل الذي يساهم إجمالًا في تقريب وجهات النظر وتحسين العلاقات الدولية وتطويرها، وهو النهج الذي يحمل في الحالة العربية أهمية كبرى نظرًا لعمق العلاقات السياسية والشعبية التي تربط مصر بكل من ليبيا والمغرب.