المكاري: واجبنا ألًا نخضع للأقدار الداخلية والخارجية التي تُصرُّ على هزيمتنا فلبنان لنا

أشار وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، إلى أنّه "من واجبِنا أن نرفعَ الصوت رفضاً، وأن لا نخضع للأقدارِ الداخلية والخارجية التي تُصرُّ على هزيمَتِنا. لُبنانُ لنا، ومن حقِّهِ علينا أن نَعْمَلَ معاً كي يبقى لنا".

وخلال احتفال تكريم الوزير والأديب والصحافي الراحل جورج وديع سكاف في القصر البلدي في زحلة، لفت إلى أنّ "صاحِبُ كتاب "لبنانُنا الجديد"، هل نقولُ لهُ إنّ لبنانَنا الجديد مُخيّمٌ بين مجموعةِ مخيّمات سوريّة وفِلسطينيّة بِرَغبةٍ أُممية جامِحة لتغيير هُوية لبنان الذي لطالما اعتبرناه رسالة، وأنّ سلاح "عين الحلوة" الطائش يُصيبُ لبنانَنا في مَقْتَل؟ وصاحبُ كتاب "التغيير الصعب"، هل نقولُ لهُ إنّ دولتَنا مَقْطوعة الرأس منذ 11 شهراً، وأنّها تحتفي بسنويتِها بعد شهرٍ، ما لم يُصار إلى انتخابِ رئيسٍ جديد؟ وصاحبُ كتاب "نحو لبنان أفضل"، ماذا سنقولُ لهُ عن لبنان اليوم؟ هل نقولُ له إنّ النزوح السوري ترقّى إلى رُتبةِ اجتياح وبات يُمثّلُ تهديداً وجودياً للبنان الدولة، وأنّ الدولة تقلّصت سُلْطَتُها على جُغرافيتِها، وأنّ اللبنانيين باتوا من سكّان لبنان الأصليين؟".