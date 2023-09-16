"الضمان": مستشفى رياق بالبقاع أعلن تقديم تغطية استشفائية كاملة لجميع المستخدمين بحسب الأسعار المعتمدة من الصندوق

أصدر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بيانا جاء فيه "بعد محافظتي الجنوب والشمال، وإعلان بعض الجهات الطبيّة المتعاملة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فيهما عن رغبتهم في التجاوب والتعاون مع دعوة مدير عام الصندوق الدكتور محمد كركي للتعاون مع الضمان من أجل تخفيف وطأة الأزمة على المضمونين وبخاصّة مستخدمو الصندوق، ها هي محافظة البقاع تنضمّ إليهما متمثّلة بمبادرة مستشفى رياق. فقد أعلنت إدارة مستشفى رياق في البقاع عن رغبتها في تقديم تغطية استشفائية كاملة لجميع مستخدمي الصندوق بحسب الأسعار المعتمدة من قبل الصندوق باستثناء المغروسات الطبيّة و CT Scan و MRI وتكلفة علاج الأمراض السرطانية وذلك لكلفتها العالية بالعملات الأجنبية".

واشار الى ان "إزاء هذه المبادرة الإنسانية، يتقدّم كركي بالشكر الجزيل إلى إدارة مستشفى رياق بشخص مديرها العام الدكتور محمد حمد عبدالله، ويؤكّد على أهميّة هذه الخطوة خصوصاً أنها صادرة عن مؤسسة تنتمي الى منطقة لطالما عرفت بكرمها وحسن ضيافتها، بالرغم من الحرمان والتقصير التي تعاني منه منذ عقود. كما يجدد دعواه إلى سائر مقدّمي الخدمات الطبيّة والاستشفائية الى الحذو حذو المؤسسات الطبيّة التي سبقتها واتّخاذ خطوات ومبادرات إنسانيّة مماثلة للتخفيف من وطأة الأزمة عن المضمونين بشكل عام وعن مستخدمي الصندوق بشكل خاص".