رئيس الإكوادور يستقبل السفير المصري في كيتو

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

استقبل جييرمو لاسو رئيس الإكوادور والسيدة قرينته بالقصر الرئاسي، السفير تامر ممدوح سفير مصر لدى الإكوادور، وذلك في إطار لقاءات الرئيس مع عدد من السفراء المعتمدين لدى بلاده بمناسبة قرب عقد الجولة الثانية من الإنتخابات الرئاسية.

أعرب لاسو خلال المقابلة عن اعتزازه بمستوى التعاون والتنسيق بين البلدين، مشيدًا بدور مصر الرائد بمنطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا.

كما طلب نقل تحياته إلى رئيس جمهورية مصر العربية، مبديًا إعجابه الشخصي بحجم الإنجازات التي تحققت بمصر خلال السنوات الأخيرة، واهتمامه بمتابعة نشاط الرئيس على الساحتين الإقليمية والدولية، وعبر عن تطلعه لمواصلة التعاون والتنسيق بين الجانبين لا سيما مع عضوية بلاده غير الدائمة بمجلس الأمن.

وأشاد السفير المصري بمستوى العلاقات السياسية بين البلدين وتنسيق المواقف على الساحة الدولية، خاصة مع ما يجمع الجانبين من علاقات تاريخية وقيم ومبادئ وتفاهم مشترك، مع الإعراب عن التطلع لأن تنعكس العلاقات الثنائية السياسية المتميزة -والتي تعود إلى عام 1960- على مستوى التعاون الإقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين.